José Dammert grabó para serie de Gael García Bernal y Diego Luna

El talentoso protagonista de la novela Mujercitas y figura de Sinargollas Producciones, José Dammert, se está abriendo camino en el mercado internacional. Prueba de ello es que ha logrado formar parte del elenco de la nueva serie italo-mexicana que pronto estrenará el canal online Netflix.

El actor contó que esta producción se grabó desde octubre de 2016 a febrero de 2017 y tiene como escenarios Roma (Italia) y Tijuana (Mexico), además que parte del trabajo ha sido realizado por Canana Films, que es la casa productora de los reconocidos actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

“He vivido y trabajado ocho años en Italia, he actuado en varias producciones y tengo contactos, me llamaron cuando estaba grabando en Al Fondo Hay Sitio pues necesitaban un personaje que haga de mexicano pero que hable italiano. Se me hizo más fácil porque dominaba el idioma pero tuve que aprender el acento mexicano y el acento mexicano en italiano, fue una gran experiencia. Han participado reconocidos actores como el italiano Raoul Bova (‘Todos los caminos llevan a Roma’) y la española Nerea Barros”, contó el actor de Sinargollas Producciones.

“Se me han abierto muchas puertas, hemos trabajado con Canana Films que es la casa de producción de Diego Luna y Gael Garcia Bernal, no he trabajado con ellos directamente pero si con su casa de producción. Es una coproducción con una productora italiana. Estoy con ansias que pronto se estrena en Netflix y ver los resultados, la fecha del estreno no la sé y supongo que me informarán cuando se confirme. Vamos a ver dónde nos llevan las cosas”, acotó Dammert.

Actualmente José, quien es familiar de las no menos reconocidas figuras de la actuación Claudia Dammert y Johanna San Miguel, se desempeña en la novela de Del Barrio Producciones, donde tiene el personaje antagónico.

José Dammert ha co-protagonizado la película italiana “Comme Non Detto” (Como si no lo hubiera dicho), donde encarna a la pareja homosexual del protagonista, y trabajó en programas de Disney Channel en Italia.