Jim Carrey alerta a sus seguidores al lucir nueva apariencia ¿Qué le pasó? ¡Es otro!

¡Es otro! El reconocido actor canadiense Jim Carrey publicó un selfie en su cuenta oficial de Instagram, sin imaginar que su nueva apariencia generaría preocupación en sus seguidores.

El popular comediante publicó la foto junto a un mensaje en el que menciona la llegada de Domingo de Pascua. En la imagen Jim Carrey aparece con el cabello largo, la barba bastante descuidada e incluso se le nota con el rostro deslucido y arrugado.

“Feliz Pascua de Resurrección o Pascua o cualquier razón puedas encontrar para sentirte cálido”, se lee en el mensaje que acompaña la imagen, en la que se observa a Jim cargar un pequeño conejo.

“Tuve que mirar este cuadro durante cinco minutos antes de que mi cerebro entendió que esto era Jim Carrey”, “Fui a google y buscó a Jim Carrey 2017 legítimamente no creía que tenía una chihuahua barba”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en Twitter.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq