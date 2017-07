Jessica Tapia alborota Twitter con comentario sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia

Jessica Tapia pese a que radica en Estados Unidos se mantiene al tanto de la coyuntura nacional de nuestro país. Por ello, usó su cuenta oficial de Twitter para emitir su opinión sobre la detención de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“Mi opinión. Creo que NH y/o OH debieron tener arresto domiciliario. No veo por qué sin acusación concreta los hijos deben perder ambos padres”, fue uno de los primeros comentarios que la periodista.

Sus seguidores de dividieron, algunos la apoyaron y otros se mostraron en contra de su opinión. La periodista no dudó en defenderse y pedirle que no hagan hígado pues era solo su opinión.

“No me vengan con q ahora soy humalista por qué NO vote poe OH en ninguna elección. Solo creo q las cosas podrían mejorarse”, sostuvo.

“Último… Habrá quienes celebran, critican, evaluar o ignoran la medida dictada poe el juez RCC… Y esta bien, no pasa nada. No hagan hígado” escribió.

Los tweet de Jessica Tapia

MIIIIII opinion:

Creo q NH y/o OH debieron tener arresto domiciliario. No veo xq sin acusación concreta los hijos deben perder ambos padres. — Jessica TapiaDykeman (@jessicavtg) 14 de julio de 2017

Hay x favor ahora los jueces tienen q pensar en el bienestar de los hijos de los delincuentes antes de meterlos presos, sigues calabaza — Maritza (@Marit_zaaa) 14 de julio de 2017

Y no me vengan con q ahora soy humalista xq NO vote x OH en ninguna eleccion. Solo creo q las cosas podrian mejorarse. — Jessica TapiaDykeman (@jessicavtg) 14 de julio de 2017

Las decisiones judiciales no van en función a los hijos sino a los hechos imputados y leyes. Quien debió pensar en los hijos fueron ellos — AnaLucia Vizcardo M (@analucia_vm) 14 de julio de 2017