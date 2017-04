Jennifer Lopez: Alex Rodriguez rompió su silencio y confesó su amor por la diva del Bronx

Alex Rodriguez rompió su silencio y habló por primera vez de los rumores de un posible romance con la hermosa y sensual Jennifer Lopez, para sorpresa de mucho el exjugador de béisbol terminó confesando su amor por la cantante.

“Es obvio que estamos de novios. Estamos pasando un buen momento juntos. Ella es una chica increíble, es uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido y, además, es una madre increíble. Ama a su familia, es una buena hermana y una muy buena hija”, declaró la ex estrella del béisbol al programa de televisión The View.

Asimismo, recalcó que una de las cosas que le gusta de J.Lo es que ‘ le gustan las cosas sencillas, es decir, ella es una personas muy, pero muy sencilla”.

Como se sabe, Jennifer López tiene gemelos de nueve años, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. Por su parte, Rodríguez tiene dos hijas de su matrimonio con Cynthia Scurtis, de quien se separó en 2008.

