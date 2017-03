Jenko del Río desconoce a Alejandra Baigorria y le dice todo esto

¡Lo contó todo! Jenko del Río manifestó que está decepcionado de Alejandra Baigorria debido a los escándalos que ha protagonizado recientemente. Asimismo, aseguró que la ‘rubia de Gamarra’ le pagó de la peor forma a Ernesto Jiménez.

“Ernesto está tranquilo, he hablado con él y lo que puedo decir es que voy a salir a favor de el. A Alejandra la considero ya no una amiga, sino una conocida. Me ha decepcionado bastante, se lo dije por teléfono”, señaló Jenko del Río en una entrevista con el diario Ojo.

Asimismo, Jenko contó que siempre veía a Ernesto Jiménez apoyando a Alejandra Baigorria. “Yo vivía en el mismo edificio de Alejandra y siempre los vi juntos, siempre vi a Ernesto apoyándola. Ella le ha pagado de una mala manera. Ernesto es una buena persona, pero la gente malagradecida sobra”, finalizó.