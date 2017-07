Jefferson Farfán defiende Yahaira y pide a familiares que "hablen de sus propias vidas"

Jefferson Farfán no aguantó más los continuos ataques a su expareja Yahaira Plasencia y envió un comunicado pidiendo a sus familiares que no hablen más de la bailarina.

Como se recuerda, el tío del futbolista, Cuto Guadalupe ha expresado en más de una oportunidad su fastidio hacia Yahaira Plasencia, mientras que el primo del deportista, César Távara, ha llegado a pedirle los instrumentos musicales a la cantante, indicando que fue Jefferson Farfán quien los compró.

En este comunicado, el futbolista pide a sus familiares que hablen de su vida y dejen de hablar de él y su expareja. Asimismo, aclaró que no tiene contacto con estos parientes desde hace mucho tiempo.

Aquí el comunicado:

Lamento continuar leyendo y escuchando noticias de familiares míos que continúan refiriéndose a cosas que pasaron en mi vida anteriormente , lo cual incluye mi ex pareja.

No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen.

Estoy enfocado completamente a mi carrera y a demostrar de lo que soy capaz de hacer en el fútbol. Estas cosas no me gustan y afectan asimismo a mi madre que está cansada de escuchar, y le afectan, este tipo de cosas que no me favorecen.

por eso agradeceré a mis familiares, en especial a mi tío con quien no me comunico hace mucho tiempo, que se dediquen a hablar de sus propias vidas y temas y no estén refiriéndose a la mía.

Estoy tranquilo, enfocado, y con todas las ganas de seguir mostrando lo que vengo haciendo. Por respeto a mi trabajo, a mi ex pareja (de quienes no hablo) agradeceré que no me mencionen y se dediquen simplemente a sus propias vidas, no a hablar de la mía. Tomó la oportunidad para pedir las disculpas del caso a la familia de mi ex por este tipo de declaraciones que escapan de mis manos. Que lamentable y bajo que tengan que referirse a temas incluso materiales, los cuales fueron adquiridos en sociedad.

Atentamente

Jefferson Farfán