Jazmín Pinedo y Gino Assereto están más felices que nunca y esto lo confirma

Hace unos días Andrea Cifuentes fue presentada en Combate y se dio a entender que Gino Assereto tendría algunos problemas con su pareja Jazmín Pínedo sin embargo, esto fue desmentido por el propio chico reality, quien aseguró que nunca le haría daño a la ‘chinita’.

¿Te fastidia que te relacionen con Andrea? Fue la pregunta que el diario “El Popular” planteó a Gino Assereto. “Es que no debería ser así. Yo a Andrea no la conozco hace tiempo, recién la he tratado. Acá no hay nada. Es una chacota que se malinterpretó”, respondió el integrante de Combate.

Asimismo, aseguró que a Jazmín Pinedo le incomodó estos rumores. “Con la China tenemos una confianza increíble. Pero digamos que sí hay una incomodidad. Tiene un carácter fuerte. Aunque no me ha generado problemas. Todo está bien entre nosotros”, dijo.

Por último, Gino Assereto fue consultado por la fecha de su matrimonio. “Nosotros ya nos sentimos casados. Sería bonito, elegante, casarme con la China y podría tener a mis dos hijas conmigo, como toda una familia. Nos falta tiempo. Estoy bien con ella, la amo”, finalizó