Jazmín Pinedo lloró al hablar de situación que vive Christian Domínguez y Karla Tarazona

Jazmín Pinedo, conductora de Espectáculos, estuvo en un enlace en vivo con Karla Tarazona, quien hablaba de la difícil situación que vivió al contarle a uno de sus hijos que Christian Domínguez mantenía una relación con otra persona.

Tras las declaraciones de la actriz cómica, la popular “Chinita” intentó opinar sobre el tema, pero no pudo evitar romper en llanto.

“Yo sé que este es mi trabajo, pero hay temas que no me gusta. Gracias a Dios no he pasado por una situación así, pero sí he crecido en un hogar con padres separados. Por eso siempre me pongo en la situación de los hijos”, dijo entre lágrimas.

Jazmín le pidió a Christian Domínguez y a Karla Tarazona que tengan en cuenta que quienes más sufren en situaciones como estas son los menores de edad.

“Definitivamente creo que se tiene que pensar mucho en la infancia, en cómo debería crecer y cómo se debería criar. Ver este caso me hace pensar que al final los únicos que sufren son los hijos Y no debería ningún niño pasar por este tipo de situación. Es mi opinión. A mí no me gustó eso cuando lo pasé con mis padres”, continuó.