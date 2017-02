Jazmín Pinedo es duramente criticada en redes sociales por este video

¡En el ojo de la tormenta! La conductora de “Espectáculos”, Jazmín Pinedo, viene siendo blanco de críticas luego que en las redes sociales circulara un video donde la podemos ver bailando mientras conduce su auto.

El video fue difundido en la cuenta oficial de Instagram del Zorro Zupe, tras ello, las criticas hacía la popular ‘chinita’ no dejaron de llegar, fueron muchos las que la tildaron de “imprudente” e “irresponsable”.

Jazmín Pinedo no se quedó callada y respondió a sus detractores con el siguiente mensaje: ““¿Irresponsable? ¿Doble moral? Arranquen. 1. El video lo graba quien no maneja, 2. Nunca despegó mi mirada de enfrente. 3. No saco las manos del timón. 4. Mira la luz roja. 5. todos los carros paran, así que demórate un poquito antes de escribir solo porque estas aburrid@”.

Un vídeo publicado por Ricardo Zupe (@zorrein) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 1:14 PST

