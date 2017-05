¿Jazmín Pinedo en la dulce espera?

La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo despertó las especulaciones de que podría estar esperando a su segundo bebé luego que el pasado miércoles tuviera una descompensación en pleno programa en vivo.

“Como se han dado cuenta Jazmín no está, ayer se sintió mal. Ayer (miércoles) los médicos vinieron a verla y al parecer la cigüeña habría tocado su puerta, de repente se viene un tiburoncito”, comentó Ernesto Jiménez, quien asumió la conducción de Espectáculos.

Como se recuerda, la exchica reality confesó al diario Ojo que deseaba tener otro bebé. “En este momento estoy esperando que Dios me dé la bendición, porque yo ya estoy lista. Con Gino ya no nos estamos cuidando, solo estamos esperando el llamado, deseamos ser papás otra vez. Antes me moría por un hijito hombre, pero si me preguntas ahora no sabría que elegir, deseo lo que Dios me mande”, reveló la modelo.