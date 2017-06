Jazmín Pinedo a Christian Domínguez: “Nosotros no estamos para hablar lo tú quieras escuchar”

Christian Domínguez no tuvo reparo alguno en lanzar fuertes calificativos contra Tomate Barraza luego que el panelista de “Espectáculos” dijera que el cumbiandero “huyó del él” porque se negó a darle una entrevista.

Jazmín Pinedo tras escuchar los fuertes comentarios que tuvo el cumbiandero para su compañero, “Tomate” Barraza, no dudó en defenderlo y hacerle una aclaración a la expareja de Karla Tarazona.

“Nosotros no estamos para hablarte cómo te da la gana o como a ti te gusta, lo que tú quieras escuchar o la pregunta que quieras responder. Este es un programa de espectáculos y las preguntas que sale de este panel es la pregunta que quiere hacer todo el público. Y que si tú no puedes responder y no tienes piso para poder responder y no tienes fundamentos para quedar de mejor forma de la que ya estás quedando, no es culpa de nosotros”, sostuvo Jazmín Pinedo bastante fastidiada.