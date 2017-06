Jazmín Pinedo a Christian Domínguez: “¡Cobarde!”

Jazmín Pinedo arremetió contra Christian Domínguez luego que el cantante se negara a dar declaraciones a la prensa, la conductora de televisión no dudó en llamarlo cobarde.

“Pero qué cobarde, todo esto por no responder es una pregunta, tanto miedo tienen de que se descubra algo. Qué es lo que sucede, qué ocultan, él mismo dice ‘estoy cansado de este show’, este show es el que generas tú y la mujer que está a tu costado, esa mujer que fue señalada como la otra en su momento, cuando una mujer salió llorando a contar que su familia se había hecho pedazos, eso es patético, vergonzoso”, sostuvo la conductora de Espectáculos bastante fastidiada.

“O sea que le pasa a este hombre. Nadie quita que Christian Domínguez sea un buen cantante. La gente por ahí no tienen buenas cosas qué decirte y eso puedes darte cuenta en cualquier lugar en las redes sociales, en las calles y te van gritando la cantidad de cosas que te gritan a ti a la mujer que tienes a tu costado, eso es patético. Los periodistas lo único que quieren hacerte es preguntas, preguntas que puedes contestas con un sí o con un no, pero luego pedir que lo bajen del escenario, son periodistas que quieren hacerte preguntas de lo que tú has generado”, agregó Jazmín Pinedo.