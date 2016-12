Janet Barboza reveló cuál es su estado sentimental

La presentadora Janet Barboza fue entrevistada por un conocido diario y habló sobre su estado sentimental. Así es, la popular animadora reveló que conoció a un hombre, con el cual se siente feliz.

“¡Ay, el amor, el amor! ¿Por qué será tan complicado? De verdad, tengo que reconocer que tuve excelentes amigos. Conocí también a una persona linda, estuve entretenida, bien acompañada, pero lamentablemente esa persona no vive acá, ayer (martes) se fue”, señaló Janet Barboza.

Asimismo, la animadora señaló que su nuevo galán es peruano. “Esta vez no es extranjero, es peruano, pero trabaja en otro sitio. No se por qué me intereso en personas que no viven acá, creo que tengo que ver a un especialista para que me explique. Pero, al menos, con esta persona hemos quedado en vernos, aunque no es igual. Lo importante es que uno tiene que disfrutar el momento. Yo estuve contenta porque estábamos en la parte bonita, el de salir, conocerse. Así que mi corazón sigue conociendo, estoy feliz”, finalizó.