Jaime Bayly sorprendió a su pareja con gran detalle de amor

¡La sorprendió! La escritora Silvia Núñez del Arco, actual pareja de Jaime Bayly, compartió un video en su cuenta oficial de YouTube donde cuenta cómo la sorprendió el periodista en San Valentin.

“Antes, con mis exnovios, cuando era el Día de San Valentín, yo esperaba flores, peluches, una invitación al cine o a un restaurante elegante (…) La realidad era que yo no recibía lo que quería en esa fecha, a pesar que daba pistas”, se le escucha decir al inicio del video.

“Está bien. Es la realidad. Uno no puede terminar una relación solo porque una persona no cumple con las expectativas que uno tenía para el Día de San Valentín. Aprendí a no tener expectativas y pasarlo como si fuera un día más”, continuó la joven.

Luego mostró ante la cámara el detalle que le obsequió Jaime Bayly, este era un collar con forma de corazón. “Me sorprendió, no porque él no sea detallista, sino porque estoy acostumbrada a no esperar nada en esta fecha. Estoy enamorada de la persona correcta”, sostuvo Silvia.

