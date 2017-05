Ivana Yturbe pide disculpas entre lágrimas por desafortunadas declaraciones

La modelo Ivana Yturbe se sentó en el set de “Amor, amor, amor” y pidió disculpas entre lágrimas por desafortunadas declaraciones luego que la llamaran “princesa inca”.

Además, la enamorada de Mario Irivarren dijo que ya no hablará más de su vida privada en televisión. “Yo ya no quiero hablar de mi vida privada y quiero pedir disculpas por todo lo que está pasando…pedirle disculpas a la organización del Miss Perú”, expresó.

“Yo no me siento orgullosa de sentarme aquí (en ‘Amor, amor, amor’) y hablar de esas cosas. No me hace bien y no me ayuda en mi carrera, cada vez que me siento aquí y hablo cada una de esas cosas no es que tenga más contratos”, aclaró.

Así es, Ivana Yturbe dijo sentirse incómoda con que la prensa solo le pregunte de su vida privada y no de su carrera como modelo. “Hace un rato estuve en una conferencia y es incómodo que solo me pregunten por esas cosas (escándalos). Me encantaría que me pregunten del tema en que estoy, como el hecho que reemplazaré a Valeria Piazza en un evento”, señaló.

Ivana Yturbe pide disculpas por desafortunadas declaraciones en “Amor, amor, amor”. (Video: Latina)