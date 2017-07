Ivana Yturbe aclara supuesto embarazo tras sufrir descompensación en Combate

La combatiente Ivana Yturbe no la paso nada bien en la última emisión de Combate, pues en medio del programa tuvo una descompensación, la cual hizo que no pueda continuar en la competencia y sea atendida por los paramédicos.

Ante los síntomas que mostró la joven, los rumores de un supuesto embarazo no tardaron en salir. Ella en forma enérgica aclaró en Cuéntamelo Todo que no está embarazada y pidió a la prensa que no especulen con un tema tan delicado como ese.

Quien estuvo pendiente de su salud fue Jota, hermano de Gino Assereto, a quien en las últimas semanas se le ve muy interesado en la expareja de Mario Irrivaren.