Ivana Yturbe dice que no le molesta que le llamen "princesa inca" pero fans le respondieron así

Luego de ser criticada por “indignarse” al ser llamada princesa inca, Ivana Yturbe aclaró que nunca se molestó por recibir ese calificativo. A través de su cuenta de Instagram, señaló que está muy orgullosa de ser peruana.

“Siempre me he sentido muy orgullosa de ser peruana, he soñado toda mi vida con llevar la corona de Miss Perú. Gracias Jessica Newton por creer en mi y lamento si alguna de mis declaraciones se han tomada de manera equivocada. Rodrigo González sabe que nunca me molestaría que me llamen princesa inca y que llevar la banda de mi país es el sueño de mi vida”, escribió la modelo, adjuntando los hashtag #reinamundialdelbanano #orgullosadeserperuana #princesainca.

Sin embargo, estas palabras no convencieron a sus seguidores, quienes de inmediato expresaron lo que pensaban.