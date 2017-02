Viernes 24 de febrero del 2017 - 15:53

Isabel Acevedo: mira lo que dijo cuando le preguntaron si traicionó a Karla Tarazona

7 Reproducciones

Isabel Acevedo habló por primera vez tras confirmarse su relación con Christian Domínguez. La joven bailarina indicó que el cantante y ella se aman, por lo que no existe motivo para terminar su romance.

“Estoy super enamorada de él, pero sí dolida por esta situación, es super controversial, he creado esta coraza para seguir. Es la primera vez que me pasa esto”, indicó Isabel en entrevista para el programa En boca de todos.

Asimismo, se atrevió a contar los inicios de su romance. “Al principio no me gustaba ni me atraída Christian, solo era trabajo. Fuimos formando una amistad, nos fuimos conociendo. A mi me empieza a gustar más en diciembre, era más atento conmigo. Uno se da cuenta cuando una persona te empieza a cortejar”, contó.

Al ser consultada si le da miedo el carácter de Christian Domínguez, pues se ha hecho conocido por enamorarse muchas veces, la bailarina remarcó que está enamorada y no le da miedo.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez se conocieron en El Gran Show. (Foto: Difusión)

“No me da miedo, porque de la misma manera que él se enamora yo también me enamoro. Los dos somos super intensos. Yo en una relación siempre entrego todo”, señaló Acevedo, de 23 años, quien aclaró que por ahora no está pensando en el matrimonio.

Mientras la relación avanza, Isabel contó que Christian Domínguez ya tuvo la oportunidad de conocer a sus papás. “Lo están tratando y se hace querer muy rápido. Nosotros nunca nos escondimos, cuando yo no tenía nada con él nosotros salíamos normal. Yo me siento afectada (por los rumores), quiero que pase todo esto porque la más afectada es mi familia, yo puedo ser la más fuerte pero igual duele”, dijo.

En otro momento de la entrevista le preguntaron si es cierto que traicionó a Karla Tarazona. “Respecto a ella, (ese tema) no quiero tocarlo, sería incomodar a la familia de Christian. Creo que estoy sobrellevando esta situación, solo somos dos personas que nos amamos, hemos empezado muy rápido. Yo lo amo y él me ama y eso es suficiente para continuar con él. Me da risa que digan que tengo una verdad oculta, yo tengo 23 años y recién estoy saliendo a la luz”, concluyó.