Instagram: Stephanie Cayo presume sus curvas de infarto en sexy bikini

Stephanie Cayo sigue triunfando por su gran talento para la actuación, el baile y la fotografía, pero también deslumbra con su belleza, esa que queda registrada en cada foto que se toma y que publica en redes sociales.

Esta vez, la menor de las hermanas Cayo compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que la vemos luciendo un sexy bikini negro floreado, mientras salta hacia el mar.

En otra foto, la modelo mira fijamente a la cámara mientras sale del mar, toda una explosión de sensualidad.

“La mejor del mundo”, “Qué belleza”, “Los ángeles se están escapando del cielo últimamente”, “Hola, me encantas, aunque no sepas quién soy”, “Si no fueras peruana, pensaría que no eres real”, “Eres ese ser que irradia vida”, son algunos de los comentarios que dejaron sus fieles seguidores.