¿Maricarmen Marín rumbo al altar? ¡Mira este video!

Maricarmen Marín, al aparecer, dará un paso importante en su vida y pasaría a la fila de casadas.

Las especulaciones nacieron luego que el jurado de Yo Soy difundiera un video en Instagram donde la vemos al lado de Katia Palma, hablando de su último tema “*Por fin soy libre”*, pero un detalle llamó la atención.

Sucede que Marín se dejó ver con un hermoso anillo de brillantes. Tras estas imágenes sus seguidores en las redes sociales empezaron a preguntarse si se casaría con Sebastián Martins, productor de Yo Soy, con quien tiene un romance ya hace algún tiempo.

“No todo el mundo quiere casarse. No es que no quiera, si no que no les voy a decir nada (risas)”, expresó Maricarmen Marín hace unos meses, precisamente en noviembre del 2016.