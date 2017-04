Karen Schwarz pasó por este gran susto durante su embarazo

A pocas semanas de dar a luz, Karen Schwarz compartió una tierna fotografía en su cuenta de Instagram donde presume sus 37 semanas de embarazo. Sin embargo, el mensaje que publicó, alarmó a sus fanáticos.

“Hoy recibimos las 37 semanas en la clínica. Vivimos nuestro primer susto, de los muchos que vendrán hasta que llegue mi gorda. Cuenta regresiva”, escribió muy animada.

A pesar que no quiso contar más detalles del susto que se llevó, sus fanáticos no dejaron de enviarles saludos de aliento y sobre todo recomendaciones para que no pase por apuros.

Antonia, es el nombre que Karen Schwarz y Ezio Oliva han elegido para la primera hija de la pareja. Como se recuerda, ambos llevan una relación muy larga que inició cuando la exconductora de TV fue parte del videoclip del artista.