Instagram: Andrés Wiese remece las redes sociales al presentar a su hermano

¡Son puro amor! El guapo actor Andrés Wiese usó su cuenta oficial de Instagram para compartir, por primera vez, una foto donde se luce al lado de su guapo hermano.

La publicación del exintegrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’ generó un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron maravillados con la imagen y no dudaron en llenar de elogios a su hermano y resaltaron el gran parecido que tiene con Andrés Wiese.

Una publicación compartida de Andrés Wiese (@andreswiese_r) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 3:16 PST

“Lo que se hereda no se hurta, ahora me pregunto, cuando subes una foto con tus padres”, “Como se llama tu hermano”, “Serás mi nuevo cuñado”, “Si, sabemos que está lindo… ¿tiene instagram?”, “AHHH me enamoré, qué bellos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans en Instagram.

Tras el estreno de “Cebiche de tiburón”, Andrés Wiese se encuentra alejado temporalmente de la pantalla chica, aunque estaría grabando la telenovela “Alfonsina”.

Una publicación compartida de Andrés Wiese (@andreswiese_r) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 8:30 PST

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia