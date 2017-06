La India felicita a su imitadora tras victoria en Yo Soy

A días de volver a pisar tierras peruanas para presentarse en “Una Noche de Salsa 8” el próximo 17 de junio en el Estadio Nacional, La India hizo un alto en sus actividades artísticas para saludar y felicitar a su imitadora del programa de televisión Yo Soy, la peruana Carmen Torres.

“A punto de salir hacia New York, me entero que Carmen Torres ganó el concurso de Yo Soy, con una imitación mía del tema “Mi mayor venganza”. A ti Carmen, mis sinceras felicitaciones y deseos de que se sumen más éxitos en tu carrera. Sé que con empeño y disciplina podrás lograr tu propio espacio en la música latina, no es fácil pero sé que si tú te lo propones, lo conseguirás. Un abrazo fuerte”, fueron las palabras que “La Princesa de la Salsa” que las hizo llegar a través de sus redes sociales.

La India acaba de lanzar al mercado discográfico un nuevo single escrito por Víctor Manuelle, que lleva por título “Promesas por cumplir” y anunció que celebrará sus 30 años de trayectoria con el concierto “Trayectoria” a realizarse en el Centro de Bellas Artes de Santurce en Febrero 2018.

Cabe destacar que la cantante boricua ganó recientemente un Grammy Latino por el álbum “Intensamente India” con canciones de Juan Gabriel, el cual ya lleva más de tres #1 en las listas de popularidad.

La India compartirá tarima el 17 de Junio con Tito Nieves, Niche, Melo Ruiz, Los Van Van, El Gran Combo y Los Adolescentes en “Una Noche de Salsa 8”, donde también actuará por Perú la orquesta Zaperoko.

Las entradas están disponibles con un 15% de descuento en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.