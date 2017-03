11 de marzo del 2017 - 22:54

Ignacio Baladán: Silvana Alicia hace acusación a programa de Peluchín

2 Reproducciones

¡Rompió en llantó! Silvana Alicia se presentó en el programa de la Chola Chabuca y habló del ‘ampay’ de Ignacio Baladán con Alejandra Baigorria que difundieron en el programa ‘Amor, Amor, Amor’.

Lo que sorprendió fue que la expareja del ‘guerrero’ manifestó que en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundieron audios sin su consentimiento

“Decidí venir aquí porque en un principio yo estaba confiando en el otro canal. Ellos me ayudaron a descubrir la verdad y luego utilizaron mis declaraciones sin mi consentimiento y eso no me gusto para nada”, manifestó la joven.

