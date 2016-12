Ignacio Baladán le mandó este polémico mensaje a Julieta Rodríguez

Ignacio Baladán cuestionó a la argentina Julieta Rodríguez luego que se filtraran los audios en los que lanza insultos y duros calificativos contra todos los peruanos.

“Estoy seguro que no merece estar acá. El Perú es maravilloso, es mi casa. AMo a este país, por todo lo que me ha dado y me seguirá dando”, señaló Ignacio Baladán al diario “El Popular”.

Por otro lado, Ignacio Baladán resaltó que este 2016 fue un maravilloso año puesto que cumplió uno de sus sueños al poner su propia empresa. “Me va perfecto en los negocios de dulces, hay muchos proyectos que espero cristalizar en el 2017”, agregó.

Finalmente, Ignacio Baladán se refirió al reciente matrimonio de su ex Melissa Paredes. “Es una gran chica, que tenga mil años de felicidad junto a su esposo. Yo por el momento estoy solo, cada día más enamorado de mis empresas”, concluyó.