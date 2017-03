11 de marzo del 2017 - 22:36

Ignacio Baladán: esto dijo Silvana Alicia sobre Alejandra Baigorria tras 'ampay'

871 Reproducciones

Silvana Alicia, expareja de Ignacio Baladán, se presentó en el programa de la Chola Chabuca y se refirió a Alejandra Baigorria, a quien muchos han señalado como la responsable del fin de su romance con el ‘guerrero’.

La joven evitó referirse en malos términos a la integrante de Esto es Guerra, pues manifestó que no puede decir mucho de ella porque no la conoce.

“Yo no la conozco, no puedo decir qué clase de persona es ella. Pero por lo que paso, sí me parece que no actuó de buena manera, pero solamente ella es la única responsable de sus actos”, dijo la joven con la voz entrecortada.

