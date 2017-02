Miércoles 22 de febrero del 2017 - 13:25

Ignacio Baladán: esto dijo tras ser involucrado con Alejandra Baigorria

54 Reproducciones

Luego de ser involucrado con Alejandra Baigorria, Ignacio Baladán brindó declaraciones al respecto, donde aclaró los rumores y confirmó que sí tuvo un romance con una joven llamada Silvana.

“Hay muchas cosas que las están informando de una manera que no es. Tuve una relación con una chica que no era de acá, le tengo mucho cariño, no tiene nada que ver y que no se merece todo esto”, indicó Ignacio Baladán a América TV.

“La traté de cuidar lo más posible porque no quería que pase alguna cosa. Tengo una relación súper bien. No estamos juntos pero tenemos una buena relación”, acotó el uruguayo.

Finalmente, remarcó que Alejandra Baigorria no fue la manzana de la discordia en esta relación, pues entre la rubia y él solo hay amistad.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia