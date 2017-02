Hugo García: estos son los guerreros que lo respaldan tras su eliminación en Esto es Guerra

Tras la repentina y sorpresiva eliminación de Hugo García del reality Esto es Guerra, algunos de sus compañeros salieron al frente y lo respaldaron ya que consideran injusta la decisión del tribunal.

Ante esta decisión, García decidió enviar un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter y arremeter contra el reality juvenil que lo vio nacer.

El primero en alzar su voz en apoyo al integrante del equipo de las Cobras fue Mario Hart, A través de su cuenta de Twitter no dudó en solidarizarse con el joven participante.

“@Hugo87garcia totalmente de acuerdo contigo causa, siempre hay maneras de decir las cosas. Se te va a extrañar”, escribió el piloto de autos.

Otro guerrero que lo respaldó fue Nicola Porcella, Mario Irivarren. Ambos destacaron la labor que realiza Hugo García dentro del programa y que su participación es muy importante para el espacio de América.

este fue el mensaje de Hugo García

“Tampoco sé (qué pasó), me eliminaron de un programa para el cual trabajé durante 3 años, di absolutamente todo de mí, no tuve ningún mal comportamiento, tuve una imagen limpia, hice todo lo que me pidieron o quisieron que haga. Me pareció pésima la forma en la que se me trató al eliminarme, como si fuera cualquier cosa. ¿Acaso soy una mala persona o mal ejemplo para el programa?”, escribió Hugo García en la popular red social.

“Dijeron que seguía lesionado, que no estaba en condiciones. Me parece gracioso porque nunca me hicieron competir en un juego completo, como las que solía tener (…) Si querían sacarme igual o intentar poner la “excusa” de que sigo lesionado, está bien, pero sí voy a dejar en claro que eso no es verdad. Si me pedían competir para probarlo, lo hacía; pero me sacaron”, añadió el popular ‘Baby’.

