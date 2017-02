Hugo García arremetió con todo contra Esto es Guerra tras ser eliminado

Tras ser eliminado en la última edición de Esto es Guerra, Hugo García utilizó su cuenta de Twitter para desatar su furia y decepción contra el reality de América Televisión.

“Tampoco sé (qué pasó), me eliminaron de un programa para el cual trabajé durante 3 años, di absolutamente todo de mí, no tuve ningún mal comportamiento, tuve una imagen limpia, hice todo lo que me pidieron o quisieron que haga. Me pareció pésima la forma en la que se me trató al eliminarme, como si fuera cualquier cosa. ¿Acaso soy una mala persona o mal ejemplo para el programa?”, escribió Hugo García en la popular red social.

“Dijeron que seguía lesionado, que no estaba en condiciones. Me parece gracioso porque nunca me hicieron competir en un juego completo, como las que solía tener (…) Si querían sacarme igual o intentar poner la “excusa” de que sigo lesionado, está bien, pero sí voy a dejar en claro que eso no es verdad. Si me pedían competir para probarlo, lo hacía; pero me sacaron”, añadió el popular ‘Baby’.

En el extenso mensaje, Hugo García consideró como una “falta de educación” su expulsión de Esto es Guerra.

“Como siempre, tomaron la decisión sin pruebas ni fundamentos. Siempre piden respeto al “Tribunal”… bueno, no esperen tenerlo si ustedes tampoco lo tienen con sus participantes. Hay maneras y si querían decirme “chau”, habían maneras mejores de hacerlo”, sostuvo.

“El público se dará cuenta de quiénes son los verdaderos guerreros y los que dan competencia de verdad al programa. El mundo da muchas vueltas y la verdad me voy decepcionado de ustedes (…) Quiero agradecer a Nicola y a todos mis compañeros de EEG que dieron la cara por mí”, escribió finalmente García.

Cabe mencionar que al igual que Hugo, Kina Malpartida, Lucas Piró y el brasileño Johan también fueron eliminados. No obstante, el exintegrante de las Cobras fue el único que arremetió contra el reality por su salida.

