Hermana de Evelyn Vela hizo este pedido para su familia

Emma Mejía Venegas, medio hermana de Evelyn Vela, brindó una entrevista a Amor, Amor, Amor e hizo una aclaración sobre la bailarina. La joven señaló que la polémica figura se encuentra bien y que no su familia no tiene nada que ocultar.

“Lo único que yo voy a decir es que mi hermana está bien. Esto lo ven los abogados y nosotros lo único que pedimos es que por el bien de los hijos de mi hermana no vamos a declarar más. Pueden comunicarse con el abogado de Evelyn, él me dio autorización para brindarle el teléfono. Yo no estoy acostumbrada a las cámaras, lo único que pido es que nos dejen tranquilos, por mi madre y los niños”, señaló Mejía Venegas.

Asimismo, la joven indicó que su abuelo también se ha visto muy afectado por la situación. “Doy la cara para pedir que nos den un poco de tranquilidad”, concluyó.