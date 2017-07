Guty Carrera no olvida a Melissa Loza y ahora dice esto de la guerrera

Guty Carrera fue nuevamente consultado por Melissa Loza y el ‘Potro’ solo tuvo palabras de elogio. De hecho, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con ella en Esto es Guerra al mismo estilo de Rosángela Espinoza y Carloncho.

“Claro, voy y hago lo que hizo Carloncho con Rosángela (risas) Yo normal, ella no sé si quiera. Yo no tengo problemas con nadie, con Melissa está todo perfecto”, dijo Guty Carrera para América Espectáculos.

“Soy real y digo las cosas que siento y de lo más importante que me ha pasado en la vida es la relación que tuve con ella. Con Melissa aprendí mucho, estoy agradecido por eso y el cariño que me ofreció su familia. A ella siempre le voy a guardar un gran cariño”, añadió el ‘Potro’.

No obstante, Guty dejó en claro que no piensa en tener una relación sentimental por el momento. “Estoy 100% abocado en los negocios, en crecer profesionalmente. La verdad no creo mucho en el amor, me cuesta mucho ahora confiar en la gente”, manifestó.

En cuanto a la situación migratoria de sus excompañeros Korina Rivadeneira, Eyal Berkover y Krayg Peña, el modelo refirió que “me da mucha pena que estén pasando por esto. Es una situación que le afecta al país, a las autoridades… la credibilidad de Migraciones también se ha visto tocada. Espero que se solucione, confío en la ley y que ellos harán las cosas bien”.