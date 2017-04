Guty Carrera llena de halagos a esta exchica reality. ¿De quién se trata?

Guty Carrera no dudó en llenar de halagos a esta exchica reality. El integrante de Combate, señaló que comparte un lindo momento con la modelo.

Pero, ¿de quién se trata? No es novedad que “El Potro” la pasa muy bien con Stephanie Valenzuela, e incluso, no descarta regresar al lado de la guapa artista.

“Yo la paso muy bien con Stephanie, la aprecio mucho y es una gran amiga. No descarto nada con nadie porque estoy soltero, pero ahora me encuentro enfocado en mi vida profesional que me demanda muchísimo tiempo. Trabajo casi todos los días, y los domingos los utilizo para descansar”, dijo Guty Carrera al diario

Ojo.

Una publicación compartida de STEPHANIE VALENZUELA (@valenzuelastep) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 8:41 PDT

Por otro lado, Guty contó sobre la lesión que sufrió durante una competencia en Combate, el modelo señaló que por el momento no regresará al reality de ATV.

“Tengo dolores de cabeza, al parecer es una lesión cervical. El médico me dijo que debo mantener el descanso médico, por lo que seguiré con los análisis. Por el momento no puedo retornar a Combate”, dijo.

Muchos seguidores de Guty Carrera esperan que pronto se pueda recuperar de esta lesión para que vuelva a ser parte de la competencia que día a día se pone más difícil.