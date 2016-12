Guty Carrera hizo estas revelaciones sobre su vida íntima

Este 2016 fue duro para Guty Carrera debido a las grandes polémicas que tuvo con su ex Alejandra Baigorria. Recientemente, el modelo fue entrevistado por un conocido diario local y dio grandes confesiones sobre todo lo que vivió este año.

“El 2016 fue un año de aprendizaje muy grande. Este año me enseñó por dónde debo ir, con quién me debo juntar y qué no debo hacer. Me enseñó qué quiero con mi vida y mi carrera. Ese es el resumen de mi año”, señaló Guty Carrera.

Asimismo, el exchico reality contó que pensó en “tirar la toalla”. “Me cuestionaba mucho lo que estaba haciendo, mi trabajo, el mundo en el que me desenvolvía, pero duró poquito, pues me relacioné con personas que me ayudaron. Hubo gente que decía que no volvería a aparecer, así que dije ‘yo le enseñaré a todo el mundo que sí se puede, que puedo levantarme’”, agregó.

Por otro lado, Guty Carrera se refirió a las recientes declaraciones de su ex Alejandra Baigorria, quien lo tildó de fantasma. “Los fantasmas no hablamos. Yo no hablo de ella, no necesito hacerlo”, finalizó entre risas.

