Guerra de bikinis: Ivana Yturbe y Luciana Fuster paralizan Instagram con estas fotos

Ambas son bellas, jóvenes y están de moda. Ivana Yturbe y Luciana Fuster son dos de las figuras juveniles del momento y las redes sociales se han convertido en su mejor vitrina.

Es a través de Instagram que Ivana y Luciana engríen a sus miles de seguidores al compartir sexys fotografías. Pero son sus imágenes en bikini que remecen la red social.

Hace unas semanas, Ivana Yturbe estuvo en boca de todos luego que Rodrigo González presentó un informe en Amor, amor, amor que hablaba de una supuesta soltería de la modelo.

En el informe se presentó una fotografía que habría publicado la modelo con la descripción: “Soy libre como el viento”. Sin embargo, Ivana no tardó en desmentir la información vía Twitter: “Esto debe ser una broma @rodgonzalezl esa no soy yo me encanta ver su programa pero la de esa fotito no soy yo”.

Por su parte, Luciana Fuster tuvo hace unas semanas una breve aparición en VBQ Todo por la fama. La integrante de Esto es Guerra apareció como una bella jovencita que intentó seducir a Gael (Jerónimo Bosia), el enamorado de Camila (Flavia Laos) en la telenovela.

