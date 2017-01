Grupo 5 brindará concierto junto a Agua Marina y Armonia 10

El Grupo 5 regresa al Perú para reencontrarse con su público en el espectáculo “Trilogía de la cumbia”, donde cantarán en tres escenarios distintos con Agua Marina y Armonía 10 este 4 de febrero en el Huaralino.

Cabe señalar que la agrupación llega con pie derecho a nuestro país, pues tuvo un exitoso concierto en el Teatro Caupolicán de Chile y el menor de los Yaipén, Christian, conquistó el programa “Intrusos” del canal La Red.

Este espectáculo reunirá a las tres orquestas más importantes de la cumbia peruana en un solo local, pues es el inicio de las celebraciones por los 44 años de aniversario de los chiclayanos.

“Este 4 de febrero iniciamos las celebraciones de nuestro aniversario, vamos a tener lo mejor de nuestro repertorio de estas más de cuatro décadas de trabajo musical. Estamos felices de compartir escenario con los mejores de la cumbia peruana como Agua Marina y Armonía 10”, señaló Elmer Yaipén, quien acotó que alistan una gira internacional.

Grupo 5 hizo lanzamiento de su nueva producción discográfica “Apostemos que me caso”, de los cuales destacan los temas “Alimaña”, “Mix Chilla Vida”, “Tú me debes” y el mismo “Apostemos que me caso”, número uno en las emisoras radiales a nivel nacional. Este año planean lanzar nuevas canciones y videpclips, que darán qué hablar.

