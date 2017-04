El Gran Show: Viviana Rivasplata le hace peculiar aclaración a Roberto Martínez

¡Sin peros en la lengua! La exMiss Perú Viviana Rivasplata se mostró sorprendida cuando se enteró que Roberto Martínez le deseó suerte en su participación en el reality de baile ‘El Gran Show’ e incluso se ofreció a ayudarla si es que quedara en sentencia.

Viviana Rivasplata respondió de peculiar manera tras el ofrecimiento que hizo el excapitán de Universitario Deportes. “¿Pero si él no baila? ¿Cómo me va apoyar? Él es malo porque me quiere perjudicar. Eso no es ayudar. Chochera, al margen nomás. El ‘Puma’ (Carranza) tiene más ritmo, pero, ¿el otro?”, señaló entre risas.

La empresaria dijo sentirse contenta por ser parte del programa de baile de Gisela Vacárcel, y aclaró que las rencillas con la conductora del TV quedaron en el pasado. “Ha pasado tanto tiempo, cada quien en su época y ya pasaron demasiados años. Y estamos en otra todos. Es bonito estar en el programa, nunca me había animado a participar por un millón te motivos, pero acá estoy”, añadió Viviana.

Roberto Martínez (Video: América TV)

