El Gran Show: Milett Figueroa calla de la peor forma a Tilsa Lozano en televisión nacional

Milett Figueroa y Tilsa Lozano protagonizaron un tenso momento en El Gran Show, el hecho sucedió cuando el jurado le recordó que la llamó “vieja” y la bailarina no dudó en responderle fuerte y claro.

“Lo que yo sentí es que falto jugar con los elementos. Milett tiene mucha energía y personalmente el peinado no me gusto”, manifestó Lozano al momento de calificar a la popular “Milechi”.

Asimismo, Tilsa expresó a Gisela Valcárcel que su relación no es del todo cordial con Milett porque ella en algún momento tuvo calificativos hacia ella.

“Con Milett es lo mismo que opino siempre, mi opinión personal no va a cambiar, no la conozco como persona, pero puedo hablar de las actitudes que veo de ella frente a la prensa. (…) Y parece que se olvidó de cómo inició en esto y las declaraciones que tenía hacía mi persona, diciendo que era vieja y un montón de cosas que me parecieron que no debió decirlo”, sostuvo.

El momento tenso llegó cuando Figueroa le respondió a Tilsa, pues cuando daba su descargo el jurado de El Gran Show intentó interrumpirla y ella incomoda le pidió que la dejara hablar.

Figueroa explicaba que ella en ningún momento dijo que Tilsa era vieja, en eso fue interrumpida, ante ello, bastante incomoda dijo: “Un segundo ya hablaste tú, voy hablar yo”.