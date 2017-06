El Gran Show: Milena Zárate y Karen Dejo protagonizaron acalorada discusión en vivo

En la segunda gala del campeonato mundial de baile de El Gran Show, Milena Zárate le aclaró a Karen Dejo que no tiene ningún derecho en hablar de su situación sentimental, pues es parte de su vida que ella quiere mantener en privado por respeto a su hija.

“Si bien es cierto Karen dice que la gente conoce mi vida privada, es verdad, pero la vida privada que yo quiero que conozcan. Yo soy soltera, pero tengo una niña de cuatro años a la cual le debo todo mi buen ejemplo. Yo no puedo oficializar una persona con la que recién estoy saliendo, eso no lo sabía ni mi hija, ni mi familia, y ella no tenía ningún derecho en decir algo que yo he tratado de mantener”, dijo fastidiada Milena Zárate.

Karen Dejo no se quedó callada y le respondió a Milena enfatizándole que jamás se metería con su condición de madre.

“Buenas noches, también soy madre y en primer lugar se hizo un comentario lúdico entre todos los compañeros, si ella lo tomó muy a pecho, si ella se molestó lo que debió hacer es acercarse a mí ese mismo momento o al día siguiente (…)A este muchacho sí lo conozco y debes agradecer que es un chico bueno que no se va a colgar de ti por ser artista y por ser padre también entiende tu condición de madre y yo jamás me metería en tu condición de madre porque yo también soy madre”, respondió Karen Dejo.