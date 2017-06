El Gran Show: Milena Zárate rompe su silencio tras terrible accidente en ensayo

Hace unos días, todos fuimos testigos de la terrible caída que sufrió Milena Zárate durante los ensayos de El Gran Show. Recientemente, la colombiana utilizó sus redes sociales para romper su silencio y brindar un mensaje de alivio a todos sus seguidores.

“Cuando acepté estar y emprender este nuevo reto en El gran show, sabía que no sería fácil, para mí es muy difícil, me esfuerzo el doble ya que no es mi trabajo cotidiano ni tengo técnica que muchos ahí la tienen porque es su trabajo. Cada día me arriesgo más, y trabajo más para lograr llegar a un nivel similar”, escribió la participante de “El Gran Show”.

La colombiana Milena Zárate no pasa nada bien luego de sufrir una aparatosa caída durante los ensayos de “El Gran Show”. (Video: América TV)

Cabe mencionar que luego de la caída, Milena Zárate se quedó inmóvil en el piso debido a los fuertes dolores a la altura de la cintura. Esto generó que los médicos de “El Gran Show” ingresaran a su sala de ensayo para luego trasladarla a una clínica local.

“Ayer tuve una caída muy delicada en mi columna. No sé, qué pasará. ¡Hoy estoy estable, pero mi diagnóstico aún es reservado. Con la bendición de Dios espero estar bien y poder seguir!. No hay caídas que me detengan. De peores cosas me he levantado y esta no será la última”, agregó Milena Zárate.

Cabe mencionar que la producción de “El Gran Show” no se ha informado sobre la continuidad de Milena Zárate, motivo por el que tendremos que esperar hasta el sábado para ver si continuará en el reality.