El Gran Show: Karen Dejo y Cuto Hernandez protagonizan acalorada discusión

Karen Dejo y Coto Hernández tuvieron un pasado amoroso y ahora comparten un mismo espacio pues son participantes de El Gran Show, pero al parecer no se quieren ni saludar en los ensayos.

La producción de Gisela Valcárcel mostró un video donde vemos que Coto Hernández en uno de los ensayos evitó saludar a Karen Dejo.

“No yo creo que tal vez no se enteraron que sí la salude, yo soy una persona muy respetuosa y siempre voy a saludar a todo mundo, la salude con beso”, dijo el costarricense.

Karen Dejo no se quedó callada y lo enfrentó y desmintió que su expareja lo haya saludado. “Quiero decir algo, creo que el saludo es respeto y son valores y si es cierto que cuando entró al camerino Coto no saludó, normal yo no tengo ningún roche con él. Y me ha contado producción que mandó a que me sacaran para que ingrese”.

“Aquí yo vengo a competir hay un horario y si me dicen un horario en ese horario tengo que ingresar”, dijo en respuesta a lo dicho.