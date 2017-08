El Gran Show: Karen Dejo y el baile con el que eliminó a Thiago Cunha

La gran final se puso en marcha y llegó el turno de Karen Dejo. La guapa morocha no se guardó nada y acompañada de Oreykel bailó al ritmo de “Quimbara”.

La coreografía arrancó aplausos del público, pero nuevamente el público se mostró implacable. No obstante, la actriz Mónica Sánchez se deshizo en elogios hacia Karen.

“Ha sido una performance regular, no perfecta como nos han acostumbrado. No sé si se cansaron, si se emocionaron. Los vi brillar igual, pero no a la perfección como lo esperaba en una gran final”, fue el comentario de Carlos Cacho.

“Yo vi algo distinto, dominio de los cuerpos, del piso, del escenario. Los vi acompañarse. Yo sentí una energía muy bonita”, dijo por su parte Mónica Sánchez.