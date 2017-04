Evelyn Vela aclara que no bajará la guardia en El Gran Show

Evelyn Vela y Sandra Arana llegaron a la pista de baile para competir por un lugar en El Gran Show. Tras haber derrotado a la actriz en el duelo del programa de Gisela Valcárcel, donde se enfrentaron bailando el tema “La ricotona” de Armonía 10, la polémica figura indicó que estaba emocionada.

“Cualquiera podía ganar, me siento feliz porque lo logré. Vine a competir y aquí voy a dar la batalla”, dijo la exbailarina.

La amiga de Melissa Klug vestía un traje azul que moldeaba su figura. Mientras que la actriz un atuendo rojo. La primera en debutar en la pista fue Evelyn.

El jurado tuvo la difícil decisión de elegir a la ganadora. Carlos Cacho le dio el visto bueno, al igual que Michelle Alexander a la polémica figura.

Por su parte, Morella Petrozzi y Pachi Valle Riestra le dieron su voto a Sandra Arana. Sin embargo, fue Alfredo Di Natale, director de La Academia, quien eligió como campeona en este reto de baile a Evelyn Vela.

Evelyn Vela sostuvo que tras ganar a Sandra Arana, ella se prepara para dar lo mejor de sí en la pista de baile. “Soy de las personas que no se quedan estancadas y siguen adelante. Cuando a mí me convocaron yo me propuse hacer un buen trabajo y gracias a Dios fui la escogida. No bajaré la guardia y me seguiré preparando para dar batalla”, dijo la iqueña, quien confesó que sigue en comunicación con el cantante mexicano Cristian Castro.

“Hemos seguido conversando, como lo dije en un inicio lo conocía desde tiempo por intermedio de una amiga en común. Hicimos buena química y todo lo demás ustedes lo pudieron apreciar en imágenes. Me alegra que mi ‘madrina’ (Gisela Valcárcel) me haya recibido en el programa poniendo la canción de fondo de Cristian”, reveló sonriente.

Aunque no fue seleccionada, Sandra Arana fue invitada por Gisela Valcárcel para que vuelva a intentarlo la próxima semana. Ella venía en reemplazo de Carla Barzotti y solo ensayó un día.

