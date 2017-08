El Gran Show: difunden audio que daría como ganador a Christian Domínguez antes de participar

Karla Tarazona se presentó en el set de Amor, Amor, Amor y mostró un audio donde se escucha a alguien de la producción de El Gran Show dirigirse a Christian Domínguez y le asegura que su triunfo en el reality de baile es seguro.

“Christian, mi brother, escúchame es un solo un minuto de baile, acabo de hablar con Armando, confía en nosotros, no habrá ningún problema. A parte esa rutina ya la tienes con Isabel, es solo un minuto. Y te estoy escribiendo al grupal porque Armando va a escuchar, te estamos dando toda la confianza, vas a ganar tú tranquilo”, se escucha decir al hombre en el audio.

Tras escuchar el audio, Rodrigo González ironizó con la situación y manifestó que no quería escuchar esas cosas porque se va a desencantar de la televisión. “Ah no, prefiero no escuchar estas cosas porque la verdad no me hace bien porque me desencanto de la televisión. Y yo prefiero seguir pensando las cosas son como me las dicen, que no se miente”, manifestó.

“Fue y ganó, no sé cómo interpretar eso. Porque acuérdate no robaras, no mentiras. Cómo vas a engañar al público, no creo, no. Y si es así, seguramente la señora no sabe, es como que yo sepa que Renzo invita a la gente así, hasta ahí no podemos decir que la conductora de ese programa tiene la culpa”, agregó el conductor de Latina.