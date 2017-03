El Gran Show: ¿Carloncho es el primer jale de Gisela Valcárcel?

¿Regresa a la televisión? Carloncho no descartó participar en la décima temporada de El Gran Show, reality de baile que conduce Gisela Valcárcel. “No lo sé, en (el programa) ’7 deseos’ me fue bien, gané todas las semanas, el público era el que votaba. No tenía que someterme a un jurado”, señaló al diario “Trome”.

Asimismo, el locutor radial confesó que desconoce el formato que conduce Gisela Valcárcel; sin embargo, afirmó que se trata de un programa exitoso. “No sé cómo funciona ese programa, solo sé que es exitoso y eso es bueno”, agregó.

Cabe mencionar que la décima temporada de “El Gran Show” se entrena el próximo 1 de abril y hasta el momento no se ha confirmado a los famosos que integraran el reality. ¿A quiénes te gustaría ver? Aparte de Carloncho, otro nombre que suena fuerte es el de Alondra García Miró.