15 de mayo del 2017 - 15:20

El Gran Show: Carloncho es eliminado y tilda de "clasista" a jurado

Carloncho no pudo superar a Yaco Eskenazi en la sentencia y fue eliminado de El Gran Show. El conductor se fue molesto y despotricó contra el jurado.

“Esto ha estado super peleado, Yaco tiene muchos seguidores y yo también. Estuvo para cualquiera. Con lo que no me ha dejado satisfecho es el puntaje, siempre me colocaban 7. Me voy contento igual… aunque no puedo decir lo mismo del jurado, no de todos, pero hay que ser menos clasista nomas”, dijo Carloncho.