El Gran Show: Belén Estévez y la revelación que no le gustará a Gisela

Belén Estévez reveló que rechazó la invitación de pertenecer a la décima temporada de El Gran Show, reality de baile que conduce Gisela Valcárcel y el cual se estrenará el próximo 1 de abril.

“No he tenido una reunión formal con la producción, pero sí me encontré con Gisela Valcárcel y Armando Tafur (productor) y me han dicho para bailar, pero no. Considero que no es el momento para estar como participante”, señaló Belén Estévez al diario “Trome”.

Asimismo, la argentina confesó que tampoco será jurado de “El Gran Show”. “Haré otras cosas respecto al baile en televisión, pero no como uno de los talentos. Amo bailar y es mi pasión, así que este año me estoy preparando para el campeonato mundial, aunque sí tendré cierta participación en algunos programas”, agregó.

Por otro lado, Belén Estévez se solidarizó con los damnificados que dejó el huaico. “Son días horribles, porque no se puede ser indiferente con lo que está pasando en Perú. Hay que ponerse la mano al pecho y ayudar. No importa la nacionalidad, no importa en quién crea, no importa nada. Nuestros padres nos han criado para ser personas solidarias, para sentir sensibilidad ante el dolor de la gente. Amo el Perú, amo a las personas y eso me impulsa a ayudar”, finalizó.

Gisela Valcárcel cuenta las horas para dar inicio a la temporada 10 de El Gran Show. (Video: América TV)