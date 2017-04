El Gran Show: así fue el sexy baile de Diana Sánchez

Diana Sánchez demostró que tiene mucho talento en la pista de baile y dejó más que fascinados a sus seguidores con su últimas presentación en El Gran Show.

Luciendo un traje de dos piezas, la exchica reality dejó a relucir su sensualidad y belleza en cada paso de su coreografía. Al ritmo de Beyoncé, Diana Sáchez aseguró que ella está dispuesta a ganar esta gran competencia.

Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que Carlos Cacho la increpó al decirle que no debería hablar mal de su bailarín, luego que ella mencionara que no le entiende algunas jergas.

“Jalón oreja para Diana Sánchez que habla mal de su bailarín. Una pareja de baile debe ser más que una relación debe de haber una compenetración”, mencionó el maquillador. Sin embargo, todo se trató de un mal entendido.