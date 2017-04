El Gran Show: así fue el incómodo encuentro de Gisela Valcárcel y Andrea San Martín

Luego que Gisela Valcárcel minimizó al canal donde trabaja Andrea San Martín, la conductora se disculpó con la modelo en la pista de baile de El Gran Show.

“No tuve ninguna intención de molestarte. Soy parte de las personas que elige a quienes quiere invitar en la pista. Tenía mucha ilusión de presentar a una madre que lucha por sus sueños. Si te hice sentir mal, por favor, borremoslo, discúlpame. Quiero que salgas a triunfar”, le dijo Gisela Valcárcel a Andrea San Martín.

Por su parte, Andrea San Martín se mostró relajada y dijo aceptar las disculpas. “De verdad, te agradezco… vamos para adelante. Les agradezco mucho y voy a poner lo mejor de mí para el público y el jurado. Ha sido una semana complicada. Considero que he puesto el 100% a pesar de no saber bailar… me gustan los retos y este para mí es mi gran reto”, expresó.

