29 de mayo del 2017 - 10:03

El Gran Show: Andrea Luna rompe en llanto en plena entrevista

20 Reproducciones

Andrea Luna llegó a la final de El Gran Show y se quebró de la emoción mientras daba una entrevista para América Espectáculos.

“Estoy contenta, nunca me fui a sentencia sin ser bailarina. Me he esforzado bastante, has sido una semana muy dura para mí porque he grabado toda la semana los últimos capítulos de la novela, dejando las madrugadas para ensayar el baile. No he dormido nada”, dijo Andrea Luna entre lágrimas.