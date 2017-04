Gisela Valcárcel y el mensaje inesperado que envió a Andrea San Martín

En los último días Andrea San Martín estuvo en boca de todos luego que dijera que en su presentación en El Gran Show se sintió ninguneada por Gisela Valcárcel. Pero la popular ‘señito’ no se quedó callada y habló sobre el tema con el programa ‘Cuéntamelo Todo’.

Gisela Válcarcel confesó que no sabía si Andrea San Martín continuaría en el reality de baile y que se refirió así al canal donde labora la exchica reality porque no había escuchado sobre el.

“En realidad a mí lo único que me pasó es que no sabía ni donde estaba ese canal, y millones de personas tampoco no lo sabían. No tenía idea de que existía NexTv. Era canal 13, canal al que he pertenecido y tengo buenos recuerdos”, señaló la figura de América TV.

“Las menciones son cobradas, no por mí, sino por América Televisión. Todo tiene un orden y creo que quiso quedar bien con su canal. Yo hablé con Andrea y nadie puede decirle que dé este agradecimiento”, agregó Valcárcel al reportero de Cuéntamelo Todo.

